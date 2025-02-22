Doğuştan kalp hastası Lucy: Çok fazla su içmesiyle fark ettiler
Doğuştan kalp hastası olan 4 yaşındaki Lucy, Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi'nde veteriner hekimlerin takibi ve sahibinin özel bakımıyla sağlıklı yaşam sürüyor.
Lucy'i sahiplenen Büşra Tüken, geçen yıl kedisinin çok fazla su içtiğini fark etti.
Sık su içme durumunu kusma ve kanlı idrar sorunu takip edince özel bir veteriner kliniğine başvuran Tüken, kedisine ultrason yaptırılması ve veteriner iç hastalıkları uzmanınca muayene edilmesi önerisi üzerine, Lucy'yi AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.