Doğu'yu kar kaplarken Antalya'yı bahar havası sardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içerisinde bulunduğu 14 il için sarı kod uyarısında bulundu.

Ancak, 16 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve 19 derece olarak ölçüden deniz sıcaklığı ile Antalya'da bahar havası yaşandı.