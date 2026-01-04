Doğu'yu kar kaplarken Antalya'yı bahar havası sardı
İHA
Türkiye, Sibirya soğukları etkisi altındayken Antalya'da bahar havası yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içerisinde bulunduğu 14 il için sarı kod uyarısında bulundu.
Ancak, 16 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve 19 derece olarak ölçüden deniz sıcaklığı ile Antalya'da bahar havası yaşandı.
Kentte havanın puslu olmasına rağmen Antalyalılar ve yabancı turistler yeni yılın ilk hafta sonunu Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi. Aileleri ve sevdikleri ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşların kimileri yanlarında getirdikleri oltalar ile balık tutmayı tercih ederken kimileri ise yürüyüş yaptı.
Yabancı turistler ise havaya aldırış etmeden denize girmenin keyfini çıkardı.