Doktor ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

07.12.2025 14:46

Manisa'nın Salihli ilçesinde ameliyat yaparken kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti.

Salihli ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan (55), dün akşam ameliyathanede hastasıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdiği esnada aniden fenalaştı.

Türkarslan'a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Op. Dr. İzzettin Türkarslan için görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü. 

Türkarslan'ın cenazesinin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.