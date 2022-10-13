Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu

İstanbul Ataşehir'de bir kamyonet, önce taksiye daha sonra ise kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 1

İstanbul'da kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 2

Kaza, Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 3

Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 4

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 5

ÖLEN DOKTORUN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş'ı olduğu tespit edildi.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 6

Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 7

Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Doktor Buğra Kaan Yücebaş kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu - 8

Polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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