Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu
Adana’da eski eşi Başhekim yardımcısı Feray Balkan’ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öldüren Seçkin E.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesinde çarpıcı ifadelere ye verildi. Gerekçeli kararda, kadın cinayetlerinin önüne geçmek amacıyla birçok önlem alınırken, boşandığı eşini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öldürmesi ve yargılama sırasında pişmanlık yaşamadığının gözlemlenmesi nedeniyle sanığa verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.
Adana’da eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan’ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu Seçkin E. hakkındaki gerekçeli kararda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde işlenen cinayette sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasının sebepleri anlatıldı.