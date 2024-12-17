Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu

Kararda, sanığın olay günü oğluna kek vermek için eski eşi Feray Balkan’ın yanına gittiğini öne sürdüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Sanığın, Feray Balkan’ın kendisine ‘Bir kek için mi geldin, oğlumun masrafları var, işim başımdan aşkın, bir kekle mi baba oluyorsun?’ dediğini ve kendisine hakaret ettiğini, ‘Çocuğu alamazsın’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu,

Kendisinden para istediğini iddia etmişse de dosyada mevcut bulunan kamera kayıtları incelendiğinde sanığın saat 18.17'de Balkan'ın bulunduğu apartmana girdiği ve 18.18'de olayı gerçekleştirdiği, soğukkanlılıkla olay yerinden çıkışının kameraya yansıdığı değerlendirdiğinde, Feray Balkan'ın bu kadar kısa süre içinde sanığa bu kadar cümle sarf etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Feray Balkan’ın çocuklar için para talep ettiği kabul edilse dahi sanığın ortak çocuklara bakmakla yükümlü olduğu, telefon mesajlaşmaları incelendiğinde sürekli Balkan ile yeniden bir araya gelme çabasında olduğu, Balkan'ın ise yeniden ortak hayat kurmayı kabul etmediği, kısa net cevaplar vererek sanıkla konuşmak istemediği anlaşılmıştır.”