"Doktor" lakabıyla tanınıyor: 75 yıldır baba mesleğini yapıyor

Benim yerime bir çırak gelse usta olsa. Şu an benden 3-4 kat daha fazla kazanır aslında. Ben bıraktığımda bu dükkan devam ederse müşteriler devam eder gelmeye. Zaten bu Nail ustanın çırağıydı diyecekler ama maalesef artık usta yetiştiremiyoruz. Bu yaştan sonra biz hala işimizin başındayız. Çünkü işimizi ilk günkü gibi seviyoruz ama en önemlisi de Koçarlı için çalışıyoruz. Biz gittikten sonra usta kalmayacak. Artık ne zamana kadar böyle gider bilemem Allah bilir tabi ama gittiği yere kadar burada olacağım. Beni bu dükkandan anca ölüm ayırır. Yaşım oldu 88 ama katlanıyorum. Allah'a şükür ilçemize hizmet ediyoruz. Bu dükkan yıllardır ayakkabıcıydı. Babamdan bana geçti. Toplamda en az 100 yıldır ayakkabıcı dükkanı burası" dedi.