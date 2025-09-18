"Doktor" lakabıyla tanınıyor: 75 yıldır baba mesleğini yapıyor
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan ve ‘doktor' lakabıyla tanınan Nail Engin (88), 12 yaşında çırak olarak başladığı baba mesleğini 75 yıldır devam ettiriyor. İşini ilk günkü aşkla yapan Nail usta, "Beni bu dükkandan anca ölüm ayırır" diyerek ilerleyen yaşına rağmen ilçe halkına hizmet veriyor.
