Doktor Osman Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

DHA 21.05.2021 - 12:23
İki bini aşkın vatandaşın sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldığı cenaze töreninde; Avicenna Hastanesi Ataşehir Yöneticileri, hekimleri ve çalışanları, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Başkan Vekili ve meclis üyeleri, siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ve temsilcileri, Ataşehir Birlik Platformu Üyeleri, Ataşehir Sivaslılar Platformu üyeleri, STK temsilcileri, Osman Arıkan’ın erkek kardeşi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Arıkan’ın birlikte görev yaptığı kurum yöneticileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK Başkan Yardımcıları ve daire başkanları, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş genel müdürleri, üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri ile bürokratlar, iş, sanat, sağlık dünyasından önde gelen isimlerin yanı sıra hastaları, dostları, Arıkan Ailesinin yakınları ve sevenleri yer aldı.
Cenaze törenine siyasi partiler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Ataşehir Koleji, Maltepe Üniversitesi, Ataşehir Birlik Platformu, Eren Hastanesi ile İzodoor, Adem Tohan, Zehra Tohan, Kazım Alkaya, Metin Bekir Tunçsiper, İlyas Paşavul ve Ailesi, Türkiye İş Bankası Küçükbakkalköy Şubesi, Işık Menkul Değerler, Yapı Kredi Yatırım, Rodopman İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler ve TEB Yatırım Menkul Değerler çelenk gönderdi.
Uzm. Dr. Osman Arıkan, Ataşehir’de hekimlik görevleri ile birlikte AK Parti’de Belediye Başkan – Milletvekilliği Aday Adaylığı’nın yanı sıra Ataşehir Birlik Platformu, Ataşehir Sivaslılar Platformu Kurucu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.