Doktor Osman Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Arıkan, corona virüs nedeniyle 54 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arıkan için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Cenazeye katılan Arıkan'ın hastası Gülsüm Paşasoy, "Kendisi çok ender insanlardan biri. Geçen sene kendisi bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik'' dedi.

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DHA 21.05.2021 - 12:23

54 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI Ataşehir'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan (50), 28 Mart'ta corona virüse yakalanmıştı. Arıkan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine 54 gün yoğun bakımda tedavi gören Arıkan, dün hayatını kaybetti.

HASTANE BAHÇESİNDE VEDA TÖRENİ Arıkan için çalışma arkadaşları, hastaları ve yakınları saatler öncesinden hastane bahçesinde toplandı.

Arıkan'ın cenazesi Türk bayrağına sarılmış halde helallik alınmak üzere çalıştığı hastanenin bahçesine getirildi. Osman Arıkan'ın sevenleri gözyaşları içinde dualara eşlik etti.

Cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ataşehir Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.

"YERİNİ DOLDURAMAYACAĞIZ" Hastane başhekimi, Uzman Doktor Nazmi Demirtaş, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, ortağımız, meslektaşımız, hemşerimiz birçok şeyi paylaştığımız bir insan. Bu salgın hastalık nedeniyle maalesef iki aya yakın yoğun bakım tedavisinden sonra kaybettik. Çok üzgünüz kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yerini dolduramayacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.

"OSMAN HOCAM HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR HEKİMDİ" Arıkan'ın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Halil İbrahim Bekler, "Çok acı ve beklenmedik bir kayıp. Osman hocam herkesin çok sevdiği bir hekimdi. Hem hastaları tarafından hem hekim arkadaşları tarafından. Çok çalışkandı. Belki de bunun nedeni kendisini hastaları için aşırı yormasından kaynaklanıyor, ben öyle düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

''TÜMÖR TEŞHİSİNİ KOYMASAYDI BELKİ BİR HAFTA ON GÜN ÖMRÜM KALMIŞTI" Cenaze törenine gelen Arıkan'ın hastası Gülsüm Paşasoy ise "Türkiye'nin başı sağ olsun. Kendisi çok ender insanlardan biri. Geçen sene kendisi bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik. Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

İki bini aşkın vatandaşın sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldığı cenaze töreninde; Avicenna Hastanesi Ataşehir Yöneticileri, hekimleri ve çalışanları, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Başkan Vekili ve meclis üyeleri, siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ve temsilcileri, Ataşehir Birlik Platformu Üyeleri, Ataşehir Sivaslılar Platformu üyeleri, STK temsilcileri, Osman Arıkan’ın erkek kardeşi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Arıkan’ın birlikte görev yaptığı kurum yöneticileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK Başkan Yardımcıları ve daire başkanları, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş genel müdürleri, üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri ile bürokratlar, iş, sanat, sağlık dünyasından önde gelen isimlerin yanı sıra hastaları, dostları, Arıkan Ailesinin yakınları ve sevenleri yer aldı.

Cenaze törenine siyasi partiler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Ataşehir Koleji, Maltepe Üniversitesi, Ataşehir Birlik Platformu, Eren Hastanesi ile İzodoor, Adem Tohan, Zehra Tohan, Kazım Alkaya, Metin Bekir Tunçsiper, İlyas Paşavul ve Ailesi, Türkiye İş Bankası Küçükbakkalköy Şubesi, Işık Menkul Değerler, Yapı Kredi Yatırım, Rodopman İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler ve TEB Yatırım Menkul Değerler çelenk gönderdi. Uzm. Dr. Osman Arıkan, Ataşehir’de hekimlik görevleri ile birlikte AK Parti’de Belediye Başkan – Milletvekilliği Aday Adaylığı’nın yanı sıra Ataşehir Birlik Platformu, Ataşehir Sivaslılar Platformu Kurucu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.