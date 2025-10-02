Doktor tavsiyesiyle alanlar var: Doğru kullanılırsa bakır şifa kaynağı
Kahramanmaraş'ta 54 yıl önce başladığı bakırcılık mesleğini 1994'ten bu yana Antalya'da sürdüren Mustafa Kasapkara (61), doğru kullanılan bakır mutfak ürünlerinin sağlığa faydalı olduğunu söyledi. Kasapkara, "Çelikten, alüminyumdan, teflondan daha sağlıklı. Bakırdan üretilmiş bir ürünün içine ne koyarsanız tadı değişir, şifa verir. Yoğurt mayalasanız daha lezzetli olur, su koysanız tadı zenginleşir" dedi.
Yıllardır bakırcılık mesleğini sürdüren Mustafa Kasapkara, 7 yaşında, Kahramanmaraş'ta, babasının yanında çıraklığa başladığını söyledi. Baba mesleğini sürdürmek zorunda kaldığını belirten Kasapkara, "İki oğlumu da bu alanda yetiştirdim. A'dan Z'ye bakırın her işini yapabiliyorlar. Boynuz kulağı geçti diyebilirim" dedi. 1994'te Antalya'ya geldiğini, kentin zanaat için tarihi önem taşıdığını belirten Kasapkara, "Bildiğim kadarıyla burası, Sobacılar Çarşısı, Antalya'nın ilk sanayisi. O dönem çok canlıydı, ahlak vardı. Zamanla canlılığını kaybetti. Turizme yönelik el sanatlarına daha çok değer verilseydi, bugün daha iyi bir konumda olurdu" diye konuştu.