Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü

Samsun'da otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi ve çocuğunu kaybeden doktor S.K., olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, "eşini ve çocuğunu öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü - 1

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül'de Altınkaya Barajı yolunda doktor S.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü - 2

S.K.'nın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu.

Araçtan çıkabilen doktor S.K. ise olayı yaralı halde atlattı.

Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü - 3

TEHDİT İDDİASI

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" diye mesaj gönderdiği iddia edildi.

Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü - 4

TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü - 5

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"12 Eylül 2025 günü saat 16.50 sıralarında S.K.'nin (32), sevk ve idaresindeki otomobil cinsi araçla Bafra Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde, Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracın Kızılırmak Nehri'ne düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan sürücü S.K.'nin eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve müşterek çocukları Poyraz'ın hayatlarını kaybettikleri, sürücü S.K.'nin hafif yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan adli soruşturma kapsamında; şüpheli sürücü S.K. hakkında 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir."

Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü - 6

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü - 7

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞ

Öte yandan S.K., eşi ve çocuğunun cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

DAHA FAZLA GÖSTER