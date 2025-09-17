Doktordan akılalmaz tuzak iddiası: Eşi ve çocuğu öldü

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"12 Eylül 2025 günü saat 16.50 sıralarında S.K.'nin (32), sevk ve idaresindeki otomobil cinsi araçla Bafra Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde, Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracın Kızılırmak Nehri'ne düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan sürücü S.K.'nin eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve müşterek çocukları Poyraz'ın hayatlarını kaybettikleri, sürücü S.K.'nin hafif yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan adli soruşturma kapsamında; şüpheli sürücü S.K. hakkında 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir."