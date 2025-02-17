Doktorlar 2 yaşındayken "Konuşamaz, yürüyemez" demişler: 11 yıllık tedavi sonrası mucizeyi yaşıyor
2 yaşında serebral palsi teşhisi konulunca ailesi tarafından tedavi için Avusturya'ya götürüldü. Yurt dışında yaklaşık 11 yıl tedavi gören Kaya, yürümeyi ve konuşmayı öğrenip 2014 yılında yeniden Kayseri'ye taşındı.
Dil öğrenip ülkeleri seyahat etmenin hayalini kurduğunu belirten Ayşe Kaya, "Benim yürüyebilmem, konuşabilmem tamamen mucize. Türkiye'deki doktorlar bile, 'Bu kız konuşamaz, yürüyemez' demişler. Sonrasında ailemle Avusturya'ya gitme kararı alıyoruz. Orada konuştuğum için Türkçe ve Almancayı beraber öğrendim. Ben hırslı bir çocuktum. Bu yüzden onların 'yapamaz' dedikleri şeyi ben yaptım. Bu beni gururlandırıyor" dedi.