Doktorlar 2 yaşındayken "Konuşamaz, yürüyemez" demişler: 11 yıllık tedavi sonrası mucizeyi yaşıyor

"AVUSTURYA'DAN BURAYA FUL PAKET GELDİM"

Avusturya'da 11 yıl kaldığını söyleyen Kaya, "Ben orada rehabilitasyon merkezi gibi bir yere gittim. Orada aynı okuldaki gibi dersler de vardı. Fizik tedavi, ergoterapi gibi dil tedavisi bile vardı. Anlayacağınız üzere ben, Avusturya'dan buraya full paket geldim. Full paket geldiğim için, Türkiye'de ergoterapi veya diğer tedavileri almadım. Şu an sadece fizik tedavi alıyorum. Orada kalça çıkıklığından dolayı ameliyat oldum. 1 yıl oturdum, yürüyemedim. Tekerlekli sandalye kullanıyordum. Sonra bir mucize ile tekrardan yürüdüm. Türkiye'ye 10 yıl önce geldim. Avusturya'da bana, 'Okuyamaz' dediler. Ben hırslı bir çocuktum. Bu yüzden onların 'Yapamaz' dedikleri şeyi ben yaptım. Hiçbir şey bilmezken liseye gittim. 4 yıl okudum ve mezun oldum. Diplomam var. Bu beni gururlandırıyor" diye konuştu.





