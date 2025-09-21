Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı

"LİTERATÜRDE ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY"

Hastanın durumuna değerlendiren doktorlar, " 287 adet taş çıkardık, pratikte gerçekten görünce çok şaşırdık çünkü bu aynı zamanda literatürde çok nadir görülen bir olay. Biz ameliyata hazırlanırken de teorik olarak biraz araştırdık. Literatürde gördüğümüz kadarıyla buna benzer bu tanıma uyan bir vaka vardı. Literatürde sanırım yayınlanmış 2’nci vaka olacak. Farkındalık çok önemli, bilinçli bir hastamız vardı. Doğumsal anomaliyle doğan çocuklarımızda ileride bunlara bağlı bazı sıkıntılar çıkabileceğinin öngörülmesi lazım. İlgili tedavilerini alsalar bile düzenli takiplere gelmeleri gerekiyor. İleride eğer dikkat etmezse ki zannetmiyorum, tekrarlayabilir. Bu rahatsızlık ekstrofi vezikal epispadias durumu çok nadir bir durum" dediler.