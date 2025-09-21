Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı

Doğumsal ürolojik hastalıkla dünyaya gelen 21 yaşındaki Fatma Nur Öztürk, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, yapılan operasyonla vücudundan 287 adet taş çıkarıldı.

Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı - 1

Taşlar hem sağlık ekibini hem hasta ve ailesini şok ederken uzmanlar, "Mesaneden vajene geçtiğimiz esnada tüm vajenin taşlarla dolu olduğunu gördük. Biz de o kadar taş beklemiyorduk, çok şaşırdık, en büyüğü 2,5 santim boyutlarında olan irili ufaklı 287 taş. Literatürde çok nadir görülen bir olay" derken hasta Öztürk, "Ağlatacak dereceye getiren ağrılardı. 287 taş denince çok şaşırdık, çakıl taşı resmen. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı - 2

Karabük’te yaşayan 21 yaşındaki Fatma Nur Öztürk, uzmanların idrar kesesinin ön yüzünün ve karın ön duvarının kapanmaması sonucu mesanenin direkt dışarı açılması olarak belirttiği nadir ve ciddi ürolojik doğumsal bir problemi nedeniyle geçmiş yıllarda çeşitli operasyonlar geçirdi.

Yaklaşık 6 ay önceyse genç kız, ciddi karın ağrıları hissetmeye başladı. Bu süreçte çeşitli merkezlere giderken sonrasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerine ulaştı.

Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı - 3

Burada ekipleri tarafından hastanın durumuna ilişkin detaylı incelemeler yapıldı. 2 bölümün iş birliğinde titizlikle yapılan tetkiklerde uzmanlar, vajen isimli noktada taşlar olduğunu tespit etti, Öztürk'ün hemen yatışı yapıldı.

287 TAŞ ÇIKARILDI

Genç kızın ameliyat işlemleri başlatılırken 11 Eylül’deki operasyon sırasında doktorlar da şaşkınlık yaşadı.

Öztürk’ün vücudundan 287 adet çeşitli ölçülerde taş çıkarılırken üroloji ve jinekolojik onkoloji ekibi operasyonu başarıyla tamamladı. Taşların sayısını duyan genç kız ve ailesi şok olurken operasyonun ardından karın ağrıları dinen Öztürk, rahat bir nefes aldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen genç kız yaşadıklarını anlatırken, operasyonu gerçekleştiren doktorlar,  genç kızın vücudundaki 287 taşın tetkiklerdeki görüntüsü dikkat çekerken taşlar üzerine de incelemeler yapılacak.

Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı - 4

"BU KADAR TAŞ BEKLEMİYORDUK, RESMEN ÇAKIL TAŞI"

Hastalık sürecini aktaran 21 yaşındaki Fatma Nur Öztürk, " Son dönemde sol kasığımda büyük bir ağrı oldu, ağlatacak dereceye getiren ağrılardı. Bu kadar taş beklemiyorduk, bu kadar sertlikte de beklemiyorduk, bildiğimiz çakıl taşı resmen. 80-100 tane falandır diyorduk, bize sayısını söylediler, 287 tane deyince gerçekten çok şaşırdık.  Oturduğumda bile çok ağrıyordu, kötü hissediyordum. Doktora gidiyorduk, iğne vuruyorlardı, etkisiyle birazcık geçiyordu ama sonra yine başlıyordu" diye konuştu.

Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı - 5

"LİTERATÜRDE ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY"

Hastanın durumuna değerlendiren doktorlar, " 287 adet taş çıkardık, pratikte gerçekten görünce çok şaşırdık çünkü bu aynı zamanda literatürde çok nadir görülen bir olay. Biz ameliyata hazırlanırken de teorik olarak biraz araştırdık. Literatürde gördüğümüz kadarıyla buna benzer bu tanıma uyan bir vaka vardı. Literatürde sanırım yayınlanmış 2’nci vaka olacak. Farkındalık çok önemli, bilinçli bir hastamız vardı. Doğumsal anomaliyle doğan çocuklarımızda ileride bunlara bağlı bazı sıkıntılar çıkabileceğinin öngörülmesi lazım. İlgili tedavilerini alsalar bile düzenli takiplere gelmeleri gerekiyor. İleride eğer dikkat etmezse ki zannetmiyorum, tekrarlayabilir. Bu rahatsızlık ekstrofi vezikal epispadias durumu çok nadir bir durum" dediler.

Doktorlar bile şaşırdı: Genç kızın vücudundan 287 adet taş çıkarıldı - 6

Bir başka uzman da,  "Konjental anomali, bunu gebelik esnasında yapmış olduğumuz ultrasongrafi muayenelerinde saptayabiliyoruz. Maksimum 100-110 kadar bir taş vardır diye bir düşüncemiz vardı, sayalım dedik. 287 taş da bizi ameliyat esnasında heyecanlandırmıştı. Saydıktan sonra bu bilgiyi hastamız ve ailesiyle paylaştık. Onlar da şaşkınlık halindeydi, böbrek taşını düşüren bir kişiyle konuştuğunuz zaman bir taşın bile ne kadar zor bir şekilde düştüğünü size tarif edecektir. Taşların uzun yıllar boyunca yavaş yavaş oluştuğunu düşünüyoruz." bilgisini aktardı.

DAHA FAZLA GÖSTER