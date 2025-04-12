Doktorlardan kadın hastalar için skandal ifadeler! Selçuk Üniversitesi soruşturma açtı
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında, kadın hastalara ilişkin kullanılan skandal ifadeler sosyal medyada tepki çekti. Üniversite soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Konya'da devlet hastanesinde görevli doktorlara ait olduğu iddia edilen WhatsApp grubuna ilişkin paylaşımlar sosyal medyada tepki çekti. Paylaşımlarda kadın hastalar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler içeren mesajların atıldığı görüldü.