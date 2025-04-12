Doktorlardan kadın hastalar için skandal ifadeler! Selçuk Üniversitesi soruşturma açtı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında, kadın hastalara ilişkin kullanılan skandal ifadeler sosyal medyada tepki çekti. Üniversite soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Doktorlardan kadın hastalar için skandal ifadeler! Selçuk Üniversitesi soruşturma açtı - 1

Konya'da devlet hastanesinde görevli doktorlara ait olduğu iddia edilen WhatsApp grubuna ilişkin paylaşımlar sosyal medyada tepki çekti. Paylaşımlarda kadın hastalar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler içeren mesajların atıldığı görüldü.

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Doktorlardan kadın hastalar için skandal ifadeler! Selçuk Üniversitesi soruşturma açtı - 2

Tepki çeken mesajlarla ilgili Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Doktorlardan kadın hastalar için skandal ifadeler! Selçuk Üniversitesi soruşturma açtı - 3

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

Doktorlardan kadın hastalar için skandal ifadeler! Selçuk Üniversitesi soruşturma açtı - 4
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