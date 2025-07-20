Doktorları hayrete düşüren vaka! 3 yaşındaki Berfin'in organları birbirine yapışmış... "Satışı yasaklansın, ölümcül"

Mahmut ve İsmigül Nesim’in üçüncü çocuğu Berfin, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle geçtiğimiz kış hastaneye götürüldü.



Mevsimsel salgına bağlı olduğu düşünülerek ilaç tedavisiyle iyileşen küçük kızın ailesi, geçtiğimiz ay şikayetlerin tekrarlaması üzerine bu kez Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servise başvurdu.

Çekilen röntgende, mide ve bağırsaklarında boncuk benzeri yabancı cisimler tespit edildi. Aile kızlarının kolye ya da bileklik yuttuğunu düşünürken, doktorlar manyetik boncuklardan şüphelendi.

Önce takip edilmek üzere yatışı yapılan çocuğun, yabancı cisimleri dışkı yoluyla atması beklendi.