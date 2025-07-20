Doktorları hayrete düşüren vaka! 3 yaşındaki Berfin'in organları birbirine yapışmış... "Satışı yasaklansın, ölümcül"

66 MANYETİK BONCUK ÇIKTI
Ancak cisimlerin sabit kaldığı anlaşılınca manyetizma tespit edebilen bir program yardımıyla durumun ciddiyeti anlaşıldı.
Yuttuğu cisimlerin mıknatıslı boncuk olduğu anlaşılan Berfin, acilen ameliyata alındı ve Çocuk Cerrahi ve Gastroenteroloji ekiplerinin birlikte girdiği 5 saat süren ameliyatla sindirim sisteminden 66 adet manyetik boncuk çıkarıldı.
Endoskopi sırasında midede 3, bağırsaklarda 2 delinme ve yapışıklık da tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 aydır vücutta bulunduğu düşünülen boncuklar, organları birbirine yapıştırmış ve ciddi hasara yol açtı.
Boncuklar çıkarıldı, delinmeler laparoskopik yöntemle onarıldı.
Baba Mahmut Nesim, oyuncak olarak satılan boncukların yasaklanması gerektiğini belirtirken, "Bu bir oyuncak değil, ölüm tuzağıymış." diye konuştu.