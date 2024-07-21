Doktorları şoke eden vaka: Nefes borusunda 3 yıl çekirdekle yaşamış
İstanbul'da 4 yaşındaki Abdullah Majzoub, bir yaşındayken öksürük nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 3 yıl boyunca zatürre ve astım tedavisi gören Abdullah'ın nefes borusunda karpuz çekirdeği kaldığı ortaya çıktı.
İstanbul Bağcılar’da yaşayan Maryam Majzoub’un en küçük çocuğu Abdullah (4), henüz bir yaşındayken kardeşiyle karpuz yedikten sonra öksürmeye başlaması üzerine acile götürüldü.
Yapılan tetkiklerinde her şey normal çıktı ve üst solunum yolu enfeksiyonu düşünülerek taburcu edildi. Fakat anne Maryam Majzoub, bu olaydan sonra sık sık hastalanan oğlunu sürekli hastaneye götürmek zorunda kaldı.