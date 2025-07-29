Doktoru "Bu hastalık erken öldürür" dedi: Hastalığını öğrenince hayatını değiştirdi
Antalya'da akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) teşhisi konulmasının ardından doktorunun, 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatını değiştirme kararı alan Sema Doğan Öztürk (32), 10 yıldır dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, su sporları, kamp etkinlikleri ile yaşamına renk kattı.
Hayallerini yaşarken kaya tırmanışında tanıştığı Oğuz Öztürk ile evlenip, hamilelik sürecinde spora devam eden Öztürk, 'Dağhan' adını verdiği 7 aylık bebeği ile de spor aktiviteleri yapıyor.