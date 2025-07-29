Doktoru "Bu hastalık erken öldürür" dedi: Hastalığını öğrenince hayatını değiştirdi

HAYALLERİNE EŞİNİ DE ORTAK ETTİ

Çocukluğunda dağlara tırmanma hayali kuran Sema Doğan Öztürk, ilk etapta tırmanış eğitimi aldı. Daha sonra Antalya ve çeşitli illerde dağlara tırmanış yapan Öztürk, Türkiye'nin farklı illerine seyahat gerçekleştirdi. Her ilin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ziyaret eden Sema Doğan Öztürk, kendisini gezgin olarak tanımlayıp, yaşamını hayallerini gerçekleştirmeye adadı. Kendisini 'aklına ilk geleni yapan', 'hayallerinin peşinde koşan gezgin' sözleriyle tanımlayan Öztürk, katıldığı aktivitelerde tanışıp 3 yıl önce evlendiği Oğuz Öztürk ile hayallerini gerçekleştirmeyi sürdürdü.