Doktoru meslektaşları dövdü

Sağlıkta şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez haber sağlıkta şiddetin bir başka yönüyle ilgili.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, iddiaya göre, 23 Ocak'ta ameliyat olan hastanın uyanma süresi nedeniyle Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Dr. İsmail Şayan ile anestezi asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan arasında tartışma yaşandı.