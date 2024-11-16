Dökülen 10 ton mandalina, kara yolunu ulaşıma kapattı!
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje giren TIR'ın dorsesinin açılmasından dolayı etrafa dağılan yaklaşık 10 ton mandalina, kara yolunu yarım saat trafiğe kapatırken, yol jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 01 P 0935 plakalı mandalina yüklü TIR'ın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.