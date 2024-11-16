Dökülen 10 ton mandalina, kara yolunu ulaşıma kapattı!

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 01 P 0935 plakalı mandalina yüklü TIR'ın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.