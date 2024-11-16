Dökülen 10 ton mandalina, kara yolunu ulaşıma kapattı!

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje giren TIR'ın dorsesinin açılmasından dolayı etrafa dağılan yaklaşık 10 ton mandalina, kara yolunu yarım saat trafiğe kapatırken, yol jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Dökülen 10 ton mandalina, kara yolunu ulaşıma kapattı! - 1

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 01 P 0935 plakalı mandalina yüklü TIR'ın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Dökülen 10 ton mandalina, kara yolunu ulaşıma kapattı! - 2

Ardından refüje giren TIR'ın dorsesi açıldı. Açılan dorseden yola yaklaşık 10 ton mandalina savruldu. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri önce yol güvenliğini sağladı, ardından yoldaki trafiği alternatif yollara yönlendirdi.

Dökülen 10 ton mandalina, kara yolunu ulaşıma kapattı! - 3

Bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin iş makinaları ile yaptıkları müdahale sonrası kara yolu yaklaşık yarım saatin sonunda tekrar ulaşıma açıldı. Olayda yaklaşık 10 ton mandalinan ziyan olduğu belirtildi.

Dökülen 10 ton mandalina, kara yolunu ulaşıma kapattı! - 4

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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