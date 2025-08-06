Dolandırıcılar tapu peşinde! e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır?

E-DEVLET TAPU KİLİTLEME

Aşağıdaki adımlar tamamen ücretsiz ve sadece birkaç dakikanızı alıyor:



Turkiye.gov.tr adresine TC kimlik numaranız ve e‑Devlet şifrenizle giriş yapın.



Arama çubuğuna "Web Tapu" yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetini açın.



Sol taraftaki menüden "Beyan İşlemleri" sekmesine tıklayın. Açılan ekranda "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" seçeneğini seçerek, adınıza kayıtlı taşınmazlar için güvenlik beyanınızı oluşturun.



Bu sayede sistem, taşınmaz kayıtlarınıza yasa dışı erişim ve işlemleri engelliyor. Sadece sizin izninizle (e‑Devlet üzerinden beyanı kaldırdığınızda) işlem yapılabiliyor.