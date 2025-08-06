Dolandırıcılar tapu peşinde! e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır?
Sahte diploma ve vatandaşlık skandallarının ardından yeni bir tehlike daha kapıda. Uzmanlara göre tapunuz siz fark etmeden el değiştirebilir. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek ise oldukça basit: e-Devlet üzerinden "Tapu Kilitleme" işlemiyle mülkünüzü güvence altına alabilirsiniz. Peki, e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır?
Sahte diploma ve sahte vatandaşlık skandallarının ardından şimdi de mülk sahipleri için yeni bir tehlike doğdu: Kimlik bilgileri ele geçirilen kişiler, başkalarının tapularını e‑Devlet üzerinden satış, ipotek veya devir işlemleriyle ele geçirebiliyor.