Dolandırıcılar tapu peşinde! e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır?

Sahte diploma ve vatandaşlık skandallarının ardından yeni bir tehlike daha kapıda. Uzmanlara göre tapunuz siz fark etmeden el değiştirebilir. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek ise oldukça basit: e-Devlet üzerinden "Tapu Kilitleme" işlemiyle mülkünüzü güvence altına alabilirsiniz. Peki, e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır?

Dolandırıcılar tapu peşinde! e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? - 1

Sahte diploma ve sahte vatandaşlık skandallarının ardından şimdi de mülk sahipleri için yeni bir tehlike doğdu: Kimlik bilgileri ele geçirilen kişiler, başkalarının tapularını e‑Devlet üzerinden satış, ipotek veya devir işlemleriyle ele geçirebiliyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

Dolandırıcılar tapu peşinde! e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? - 2

Uzmanlar, artan dijital dolandırıcılık vakaları ve kişisel veri sızıntıları nedeniyle vatandaşları tapularını güvence altına almaya çağırıyor. Bu noktada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "iİşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" devreye giriyor ve taşınmazlarınızın izniniz dışındaki işlemlerden korunmasını sağlıyor.

Dolandırıcılar tapu peşinde! e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? - 3

İŞLEM YAPILAMAZ BEYAN TESİSİ 

"İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi", tapu kayıtlarınıza konulan resmi bir kayıttır. Bu beyan ile izin verilmedikçe tapu müdürlüklerinde sizin adınıza hiçbir işlem (satış, devir, ipotek vb.) yapılamaz. Kısıtlama yalnızca sizin talebinizle kaldırılabiliyor.

Dolandırıcılar tapu peşinde! e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? - 4

E-DEVLET TAPU KİLİTLEME

Aşağıdaki adımlar tamamen ücretsiz ve sadece birkaç dakikanızı alıyor:

Turkiye.gov.tr adresine TC kimlik numaranız ve e‑Devlet şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Web Tapu" yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetini açın.

Sol taraftaki menüden "Beyan İşlemleri" sekmesine tıklayın. Açılan ekranda "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" seçeneğini seçerek, adınıza kayıtlı taşınmazlar için güvenlik beyanınızı oluşturun.

Bu sayede sistem, taşınmaz kayıtlarınıza yasa dışı erişim ve işlemleri engelliyor. Sadece sizin izninizle (e‑Devlet üzerinden beyanı kaldırdığınızda) işlem yapılabiliyor.

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