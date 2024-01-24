Dolandırıcılardan akılalmaz "davul derisinden İncil" tuzağı

Davul derisi ve malzemeleri satan Ali Ahraz, davul derisi satın almak için kendisine çok sayıda gelen olduğunu belirterek, “Bana gelip 'Davul derisi lazım' diyorlar. 'Ne yapacaksın?' diyorum. Resim yapacaklarını söylüyorlar. Resim yapılamadığını söylüyorum. Bu kişilere pek güvenmiyorum hatta vermediğimiz zamanlar da oluyor" diye konuştu. Ahraz, vatandaşın derinin hangi hayvana ait olduğunu anlamasının çok zor olduğunu da söyledi.