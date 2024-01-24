Dolandırıcılardan akılalmaz "davul derisinden İncil" tuzağı
Dolandırıcıların 200 liraya satın aldığı eskimiş davul derilerini, üzerine işlem yaparak "10 sayfalık ceylan derisinden İncil" şeklinde verdikleri ilanla 15-20 milyon liraya sattıkları ortaya çıktı.
Dolandırıcılar, yeni buldukları yöntemle mağdur etmeye devam ediyor.
Tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak gelir elde etmeyi hedefleyenlerin bir bölümü sahte belgelerle dolandırıldıkları yönünde savcılıklara başvuruda bulunuyor.