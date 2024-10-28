Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar

İstanbul’da geçen ay nişanlanan R.D. isimli kadın, sosyal medya üzerinden uygun fiyatlı çeyiz paketi almak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Bir e-ticaret sitesini kopyalayarak, genç kadını tuzağa düşüren dolandırıcılar, R.D.’ye “Aksaklık çıktı.” yalanıyla iki kez ödeme yaptırdı. 56 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran R.D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar - 1

Dolandırıcıların son hedefi evlilik hazırlığı yapan genç bir kadın oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar - 2

Geçen ay nişanlanan R.D., sosyal medyada gördüğü, içerisinde ütü, kablosuz ve robot süpürge olan uygun fiyatlı çeyiz paketini satın almak için satıcı ile iletişime geçti.

Yurt dışına çıkacağı için ürünlerini uygun fiyata satmak istediğini belirten satıcı ile R.D., 28 bin liraya anlaştı.

Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar - 3

Bu kişi R.D.’ye bilinen bir e-ticaret sitesinin linkini ileterek ödemeyi buradan yapması gerektiğini söyledi.

R.D. ödeme aşamasında kişi adı, soyadı, IBAN numarası ve sipariş numarasını doğru bir şekilde doldurdu.

Satıcı, kargoyu saat 16.00 sıralarında bırakacağını söyleyerek R.D.’den telefon numarasını istedi.

Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar - 4

Daha sonra e-ticaret sitesinin WhatsApp hattı üzerinden ulaştığını belirten bir kişi, R.D.’yi arayarak, ödeme sırasında bir aksaklık yaşandığını ve paraya ulaşamadıklarını belirtti.

Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar - 5

R.D.’nin ikinci defa ödeme yapması gerektiğini ifade eden bu kişi, eğer hemen ödeme yapmazsa bir önceki paranın da kendisine iade edilmeyip devlet hazinesine aktarılacağını söyledi.

Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar - 6

Bunun üzerine R.D. tekrar ödeme yaptı.

Toplamda 56 bin lira ödeyen R.D., bir süre sonra satıcı tarafından engellenince dolandırıldığını anladı, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

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