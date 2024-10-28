Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar

Geçen ay nişanlanan R.D., sosyal medyada gördüğü, içerisinde ütü, kablosuz ve robot süpürge olan uygun fiyatlı çeyiz paketini satın almak için satıcı ile iletişime geçti.

Yurt dışına çıkacağı için ürünlerini uygun fiyata satmak istediğini belirten satıcı ile R.D., 28 bin liraya anlaştı.