Dolandırıcıların çeyiz tuzağı: E-ticaret sitesini birebir kopyaladılar
İstanbul’da geçen ay nişanlanan R.D. isimli kadın, sosyal medya üzerinden uygun fiyatlı çeyiz paketi almak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Bir e-ticaret sitesini kopyalayarak, genç kadını tuzağa düşüren dolandırıcılar, R.D.’ye “Aksaklık çıktı.” yalanıyla iki kez ödeme yaptırdı. 56 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran R.D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Dolandırıcıların son hedefi evlilik hazırlığı yapan genç bir kadın oldu.