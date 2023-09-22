Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında

“Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız.” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 5 avukat ile kargo şirketinden bilgi çalan kargocular ve kötü ürün gönderip iade gerçekleşmesini sağlayan bir ayakkabıcının da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 1

İstanbul merkezli 4 şehirde “icra takibi” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir’de düzenlenen operasyonda sabaha karşı İstanbul’da 25, İzmir’de 11, Antalya ve Denizli’de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 2

Baskınlarda 5’i avukat olmak üzere aralarında kargocuların da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildiği belirtildi.
Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 3

“İCRA BAŞLATIYORUZ” YALANIYLA PARA TOPLAMIŞLAR

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek, “Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatılacak.” yalanıyla kurbanlarını kandırdıkları öğrenildi. Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak “250 lira gönderin yeter.” diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 4

“BİLEREK KÖTÜ AYAKKABI GÖNDERMİŞLER”

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yıllardır organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları şebekenin, anlaştıkları bir ayakkabıcı yardımıyla sipariş verenlere bilerek kötü, imitasyon ayakkabıların gönderdikleri ve müşterinin iade işlemi gerçekleştirmesini sağladıkları öğrenildi.

Şebekenin daha sonra bu müşterilere iade işlemleri karşılığında borç çıkardıkları ve para aldıkları belirlendi.
Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 5

SERVETLERİ İNCELEME ALTINDA

Öte yandan polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkan ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı.

Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 6

Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 7

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü şüphelilerin için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söylediler.

Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 8
Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında - 9
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