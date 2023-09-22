Dolandırıcıların “kötü ayakkabı” oyunu | Avukatlar, kargocular ve bir ayakkabıcı gözaltında
“Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız.” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 5 avukat ile kargo şirketinden bilgi çalan kargocular ve kötü ürün gönderip iade gerçekleşmesini sağlayan bir ayakkabıcının da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 4 şehirde “icra takibi” yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir’de düzenlenen operasyonda sabaha karşı İstanbul’da 25, İzmir’de 11, Antalya ve Denizli’de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.