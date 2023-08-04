Dolandırıcıların yeni yöntemi | Avukatı uyarmasaydı 18 bin liradan olacaktı
Konya’da yaşayan Ahmet Koçer, cep telefonuna gönderilen “Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamak için kontrol ediniz” yazılı mesajdaki linke tıklayınca, “Yasa dışı bahis oynama” suçundan hakkında 18 bin lira para cezası bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararını gördü. Ardından para ödemesinin yapılacağı sayfaya yönlendirilen Koçer, avukatının uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.
Konya’da yaşyan Ahmet Koçer isimli kişinin cep telefonuna 24 Temmuz günü, “Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz.” yazılı bir mesaj geldi.
Hakkında ceza işlemi olmayan Koçer, panikleyip mesajda bulunan linke tıkladı.
Koçer’in karşısına bu kez sahte mahkeme kararı çıktı.
Koçer, belgede dava tarihi, hakim isimleri, suçun işleniş şekli ve karara ilişkin gerekçelerin anlatıldığını görünce avukatını aradı.