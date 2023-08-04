Dolandırıcıların yeni yöntemi | Avukatı uyarmasaydı 18 bin liradan olacaktı

Konya’da yaşayan Ahmet Koçer, cep telefonuna gönderilen “Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamak için kontrol ediniz” yazılı mesajdaki linke tıklayınca, “Yasa dışı bahis oynama” suçundan hakkında 18 bin lira para cezası bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararını gördü. Ardından para ödemesinin yapılacağı sayfaya yönlendirilen Koçer, avukatının uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Dolandırıcıların yeni yöntemi | Avukatı uyarmasaydı 18 bin liradan olacaktı - 1

Konya’da yaşyan Ahmet Koçer isimli kişinin cep telefonuna 24 Temmuz günü, “Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz.” yazılı bir mesaj geldi.

Hakkında ceza işlemi olmayan Koçer, panikleyip mesajda bulunan linke tıkladı.

Koçer’in karşısına bu kez sahte mahkeme kararı çıktı.

Koçer, belgede dava tarihi, hakim isimleri, suçun işleniş şekli ve karara ilişkin gerekçelerin anlatıldığını görünce avukatını aradı.

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Dolandırıcıların yeni yöntemi | Avukatı uyarmasaydı 18 bin liradan olacaktı - 2

Ahmet Koçer, avukatının bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyleyince mesajı silip, dolandırılmaktan kurtuldu.

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Koçer, hayatında hiç bahis veya benzeri oyunlar oynamamasına rağmen, eğer avukatı uyarmasa paniğe kapılıp, istenilen 18 bin lirayı ödeyebileceğini anlattı.

Dolandırıcıların yeni yöntemi | Avukatı uyarmasaydı 18 bin liradan olacaktı - 3

Koçer şunları söyledi:

“Bana SMS yoluyla bir link geldi. Merak edip linke tıkladığımda karşıma bir mahkeme kararı çıktı. Bu kararı avukatıma gönderdim. Avukatım ise linke tıklamamam gerektiğini söyledi. Merakımdan tıkladığım bu link, önce karşıma bir mahkeme kararı, daha sonra ise otomatik olarak beni ödeme sayfasına yönlendirdi. Daha fazla devamını getirmeden sayfadan çıktım. Avukatım bana tekrar bu tarz olay başıma geldiği takdirde linke tıklamamamı, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde ise linke tıklamamalarını ve bilen bir kişiye danışmalarını tavsiye ediyorum.”

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