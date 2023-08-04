Dolandırıcıların yeni yöntemi | Avukatı uyarmasaydı 18 bin liradan olacaktı

Koçer şunları söyledi:

“Bana SMS yoluyla bir link geldi. Merak edip linke tıkladığımda karşıma bir mahkeme kararı çıktı. Bu kararı avukatıma gönderdim. Avukatım ise linke tıklamamam gerektiğini söyledi. Merakımdan tıkladığım bu link, önce karşıma bir mahkeme kararı, daha sonra ise otomatik olarak beni ödeme sayfasına yönlendirdi. Daha fazla devamını getirmeden sayfadan çıktım. Avukatım bana tekrar bu tarz olay başıma geldiği takdirde linke tıklamamamı, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde ise linke tıklamamalarını ve bilen bir kişiye danışmalarını tavsiye ediyorum.”