Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi

Haberler - DHA 25.10.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 12:40
İstanbul’da yeni bir PCR testi sahtekarlığı ortaya çıktı.
Pazarlık sonucu turistlerden 200-300 lira arasında değişen ücretler talep ediliyor.
Düzenlenen negatif sonuçlu sahte PCR testi, 2 saat içinde Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de düştü.
Turistler hiç örnek vermeden 2 saat içinde negatif sonuçlu belgeye yine WhatsApp üzerinden ulaşıyor.
Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor.
DHA ekibi, iki İranlı rehber ve seyahat acentası çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A.,
"Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. 250 lira test ücreti, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.
Birkaç saat sonra toplam 400 liraya alınan İran uyruklu iki kişiye ait negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi.
Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki karekod okutulduğunda e-nabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü.