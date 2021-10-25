Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi

İstanbul Esenler’de bulunan bir laboratuvar aracılığıyla, özellikle yabancı turistlere WhatsApp üzerinden negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenleniyor. Düzenlenen sahte belgedeki test sonucu Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine bile düşüyor. Bu belgeler için turistlerden 200-300 lira talep ediliyor.

Haberler - DHA 25.10.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 12:40

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 1

İstanbul’da yeni bir PCR testi sahtekarlığı ortaya çıktı.

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 2
Esenler'de bulunan bir laboratuvar aracılığıyla özellikle yabancı turistlere, WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenliyor.
Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 3

Pazarlık sonucu turistlerden 200-300 lira arasında değişen ücretler talep ediliyor.

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 4

Düzenlenen negatif sonuçlu sahte PCR testi, 2 saat içinde Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine  de düştü.

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 5
Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen sahte PCR belgesine bazı turizm acenteleri de aracılık ediyor.
Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 6

Turistler hiç örnek vermeden 2 saat içinde negatif sonuçlu belgeye yine WhatsApp üzerinden ulaşıyor.

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 7

Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor.

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 8

PAZARLIKLA 200 LİRAYA ALINDI 

DHA ekibi, iki İranlı rehber ve seyahat acentası çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A.,

"Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. 250 lira test ücreti, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 9

Birkaç saat sonra toplam 400 liraya alınan İran uyruklu iki kişiye ait negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi.

Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki karekod okutulduğunda e-nabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü.

Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi - 10

SUÇU ACENTAYA ATTI 

PCR sonuçlarını içeren belgelerin alındığı Esenler'deki laboratuvarın yetkilisi suçu turizm acentasına attı.

Turgay Yılmaz isimli sorumlu laboratuvar teknikeri, "Muhtemelen bizim anlaşma yaptığımız kurumlardan bir tanesidir. Numune bize gelir, biz numuneleri alırız. İşleme koyarız, işlemden sonra sonuçlandırırız. Kim almıştır bilmiyorum ama anlaştığımız kurumlardan bir tanesidir. Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok" dedi.

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