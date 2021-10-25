Sahtekarların yeni yöntemi: WhatsApp ile negatif garantili PCR testi

PAZARLIKLA 200 LİRAYA ALINDI

DHA ekibi, iki İranlı rehber ve seyahat acentası çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A.,

"Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. 250 lira test ücreti, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.