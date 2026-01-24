Dolandırıcıların yeni yöntemi yapay zeka. Kadın görselleri oluşturup 483 milyon liralık vurgun yaptılar

Dolandırıcıların yeni tuzağı yapay zekayla yapılan görseller oldu. Şüphelilerin, yapay zeka ile oluşturdukları sahte kadın profilleriyle kullanıcıları tuzağa düşürdükleri ve bu yöntemle 483 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.