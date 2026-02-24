"Dolandırıcıya 'evet' dedim dolandırılır mıyım?" endişesi
24.02.2026 15:11
NTV - Haber Merkezi
Yapay zeka kullanılarak işlenen suçların çeşitliliği arttı. "Dolandırıcıya telefon görüşmesinde 'evet' demek bankacılık işlemleri için yeterli mi?" sorusunu NTV'ye değerlendiren uzman isim, uyarılarda bulundu.
Dolandırıcıların yeni yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor.
Vatandaşları her gün onlarca kimliği belirsiz numaralardan arayan dolandırıcılar, kişisel bilgileri kolaylıkla ele geçirebiliyor.
Şimdi de vatandaşlarda "Telefonda dolandırıcıya evet dersek sesimiz bankacılık işlemleri için kullanılır mı?" endişesi hakim.
Konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, online ve telefon bankacılığında her zaman en az iki aşamalı onaylı sistemin çalıştığını ifade etti.
Ünsal, "Sadece evet diyerek ne para gönderilir ne kredi başvurusu yapılır ne de farklı bir bankacılık işlemi yapılabilir." dedi.
YAPAY ZEKA TEHLİKESİ
Yapay zeka kullanılarak işlenen suçların çeşitliliği arttıkça yeni hukuki düzenlemelere de ihtiyaç duyuluyor.
Telefonlara yüklenilen kötü niyetli uygulamaların konuşulan her kelimeyi kaydettiğine değinen Ünsal, "Ortam dinlemesi yapabilir veya kötü niyetli kişiler bize telefon edip konuşmalarımızı kaydedebilir. Kendi sesinizle söylediğiniz şey yapay zeka ile geliştirilen ses ile birlikte sanki sizmişsiniz gibi farklı suçlara konu olabilir." diye konuştu.
Ünsal, uyarılarda da bulundu.
En ufak bir şüphe duyulduğunda konuşmanın sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Ünsal, şöyle devam etti:
“Gelişigüzel oyun, eğlence ve casus programlarını indirir kendimizi bunlara maruz bırakırsak riskimizi artırır ve netice itibarıyla mutlaka ve mutlaka bunun mağduru oluruz.”