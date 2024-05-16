"Dolandırıldım" dedi, 3 saat arayla 2 kişiye pusu kurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Konya'da sevgilisi İrem E.'ye masaj salonu açmak için yaklaşık 2 milyon TL kredi çeken Mevlüt Tosun, kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü genç kadının arkadaşı Hasan Aktepe'yi tüfekle vurarak ağır yaraladı, 3 saat sonra ise salonun tasarımı için para verdiğini belirttiği mimar Necati Şadi Kılıç'ı ofisinde öldürdü. Tutuklanan Mevlüt Tosun'un yakalanmasaydı sevgilisini de öldüreceği öne sürüldü.
Konya Beyşehir'de av tüfeği fabrikasında çalışan, aynı zamanda emlakçılık yapan Mevlüt Tosun (37), bir süre önce kendisini masör olarak tanıtan İrem E. (29) ile tanıştı. İkili kısa bir süre sonra sevgili oldu. Mevlüt Tosun, iddiaya göre sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan yaklaşık 2 milyon TL kredi çekti.