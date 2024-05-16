"Dolandırıldım" dedi, 3 saat arayla 2 kişiye pusu kurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

"ORTADA NE BİNA, NE DE MASAJ SALONU VARDI"

Mevlüt Tosun emniyetteki ifadesinde kendisini masör olarak tanıtan İrem E. ile bir süre önce tanıştığını ve sevgili olduklarını, ona masaj salonu açmak için yaklaşık 2 milyon TL'lik kredi çektiğini anlattı.

Masaj salonunun tasarımı için Necati Şadi Kılıç ile anlaştıklarını belirten Mevlüt Tosun şöyle konuştu:

"Masaj salonun yapımı için bir süredir İrem E. ile mimar Kılıç'a sürekli para veriyordum, ama bir sonuç alamıyordum. Ortada ne bina, ne de masaj salonu vardı. Dolandırıldığımı anlamaya başladım. Ayrıca İrem E.'nin arkadaşı Hasan Aktepe de masaj salonuna ortak olmak istiyordu. Hasan ile de bu yüzden tanışıklığım var.