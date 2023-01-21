'Dolandırılmayın' uyarısında bulunan avukat, devre mülk dolandırıcılığından tutuklandı

Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu. Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si ilk olarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si de serbest bırakıldı. Diğer 54 şüpheli de önceki gün adliyeye sevk edildi.

Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı, 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.