Dolmabahçe Sarayı’na ziyaretçi akını

Almanya’dan gelen Rabia Topal, "Anlamlı bir günde burada olmak gerçekten güzel. Gurbette yaşıyorsanız bunun hasretini çekiyorsunuz. İstanbul’u görmek bir ayrı güzel ama böyle tarihinizi burada tekrar görmek yani insanı duygulandırıyor. Çünkü biz Almanya’da bunlara sahip değiliz.” ifadelerini kullandı.

Konya’dan Cumhuriyet Bayramı için İstanbul'a gelen Elif Aktaş ise, “Cumhuriyeti çok seviyorum, Atatürk'ü çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Umarım ülkemiz çok daha iyi yerlere gelir.” dedi.