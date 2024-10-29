Dolmabahçe Sarayı’na ziyaretçi akını
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı da bayramı kutlayan vatandaşların akınına uğradı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyenler, saray önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yılı, yurdun dört bir yanından etkinliklerle kutlanıyor.Dolmabahçe Sarayı da yurdun dört bir yanından gelerek Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etmek isteyenlerin akınına uğradı.