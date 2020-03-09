Dolmabahçe Sarayı'nda corona virüs önlemi

Dünyada birçok ülkeye hızla yayılan corona virüs nedeniyle dezenfeksiyon önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.

Abone ol Paylaş







DHA 09.03.2020 - 15:00

Dünyayı tehdit eden corona virüs nedeniyle İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı.

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.

Corona virüse karşı çok sayıda turistin ziyaret ettiği saray ve müzelerde tedbirler artırıldı.

İstanbul'da saray ve müzelerde daha önce altı ayda bir yapılan dezenfeksiyon işlemleri ayda bir yapılmaya başladı.

"İLACIN İNSAN SAĞLIĞINA HİÇBİR ZARARI YOKTUR" Yapılan dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına zararı olmadığını ifade eden Dolmabahçe Sarayı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, "Corona virüs sonrasında dezenfeksiyon işlemlerini ayda bir yapmaya başladık. "

"Bugün Dolmabahçe Sarayı'nın metal salonundan dezenfekte etmeye başladık"

"Dezenfekte ilacımız yüzde 100 yerli bir yapımdır. İnsan sağlığına, hamilelere, çocuklara hiçbir zararı yoktur. Hiçbir objeye de zararı yoktur. Sağlık Bakanlığı'ndan onayı mevcuttur"

"Bu çalışmamız 6 kişiyle devam ediyor. Eskiden 6 ayda, bir senede yaptığımız ilaçlamayı şimdi ayda bir yapıyoruz. Bundan sonra ana kapımızdan başlamak üzere, harem bölümüne kadar bu ilaçlamayı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Virüs salgınına karşı ilaçlı dezenfeksiyon işleminin Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı müze ve saraylarda devam edeceği öğrenildi.