Dolmabahçe'de 10 Kasım hazırlığı





Çalışmalar sırasında Atatürk'ün yatak odası takımı, masa saati ve "dört mevsim" adlı yağlı boya tablosu sergilendikleri yerde, ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde, şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alındı. Dolmabahçe Sarayı'nın "Harem" bölümünde başlatılan bakım ve onarım çalışması günlük ziyaret akışını engellemeyecek şekilde yürütülüyor.



Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere Atatürk'ün çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün saat 09.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.