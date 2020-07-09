Dolmabahçe'de hareketli anlar

Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

CADDE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.