Dolmabahçe'de hareketli anlar

İstanbul Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın, polisi alarma geçirdi. Dolmabahçe Caddesi bir süre çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.

DHA 09.07.2020 - 09:14

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Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.
Dolmabahçe'de hareketli anlar - 2

CADDE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
Dolmabahçe'de hareketli anlar - 3

OTELDEN ATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti.
Dolmabahçe'de hareketli anlar - 4

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu. Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı.
Dolmabahçe'de hareketli anlar - 5
Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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