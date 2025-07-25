Dolmuşçuluk yaparken yolcusu hediye etmiş: Her yıl eşiyle yılın 6 ayını burada geçiriyor
Rize-Erzurum arasında dolmuşçuluk yaparken bir yolcusunun hediye ettiği arı kovanıyla sektör değiştiren Bayram Ali Akyıldız, 38 yıldır eşiyle İspir'de arıcılık yapıyor.
Erzurum'da onlarca gezgin arıcıyı misafir eden İspir'in Güneyköy mevkisine 1987'de Rize'den gelen 65 yaşındaki Bayram Ali Akyıldız, o günden beri her yıl eşiyle yılın 6 ayını burada geçiriyor.
Gençlik yıllarında Rize-Erzurum arasında dolmuşçuluk yaparken yaşlı bir yolcusunun hediye ettiği arı kovanıyla bölgede arıcılığa başlayan Akyıldız, yıllardır İspir'de hem yeni işi hem de doğal yaşamıyla mesleğini sürdürmenin huzurunu yaşıyor.