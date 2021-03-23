Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı.

Anadolu Ajansı 23.03.2021 - 06:15 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 06:17

Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 1

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 

Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 2

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, bazı araçlara ve fındık bahçelerine zarar verdi. 

Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 3

Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı. 

Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 4
Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 5

İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı.

Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 6

ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün için Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kuvvetli yağış öngörülüyor.
Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 7

Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını,  yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 8
Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 9
Dolu yağışına çarşaflı battaniyeli önlem - 10

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