Doluluk yüzde 27'ye düştü: Eski 4 yerleşim yeri ortaya çıktı

DOLULUK YÜZDE 27'YE DÜŞTÜ

Barajdaki doluluk oranının ilk defa bu kadar düştüğünü belirten Yıldız, şunları kaydetti:



"Burada maksimum 1297 kodda su biriktirebiliyoruz. Bunu sezon boyunca sulamaya gönderiyoruz. Şu anda baraj minimum seviyelerde. Baraj tam dolu olduğunda 186 milyon metreküplük suyumuz oluyor ama şu anda 71 milyon metreküplük suyumuz var. Bu, 60 milyon metreküpe indiği zaman ne sistem çalışabilir ne de buradan su alınabilir. Baraj, yüzde 27'lik dolulukta ama biz yüzde 100 olduğu zamanları da gördük. Hatta taşkın olduğu zamanlara şahit olduk. Kuraklık ve sulamanın çok olması sebebiyle şu anda minimum seviyelerdeyiz. Böyle sürerse sulamaya belki 20 gün daha su verebiliriz. Bu, kuraklık nedeniyle seneye üretimi daha da düşüreceğiz, daha az su harcayacağız, sulamaya daha az su vereceğiz gibi algılanabilir. Yani bir sene önceki durum artık bir sene sonrasını belirliyor. Bu dönemde yağış mevsimine giriyoruz ve beklentimiz var."



Yıldız, doluluk oranının düşmesiyle eski yerleşim yerlerinin tekrar ortaya çıktığını anlatarak, "Daha önce de resimleri var. İşte caminin minareleri gözüküyor ama temellerini hiç görmemiştik. Bu sefer bunları da gördük. Dediğim gibi şimdiye kadar bu seviyelere hiç düşmemişti. Beşkardeşler, Menengi, Çukuryurt ve Yenice ortaya çıktı." dedi.



Yenice Mahallesi Muhtarı Erol Çalışkan da su seviyesinin eskiden çok yüksek olduğunu söyledi.



