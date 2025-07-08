Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Temmuz dolunay etkileri neler?

DOLUNAY ETKİLERİ

10 Temmuz’da Oğlak burcunun 18 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla beraber somut ve gerçek adımlar atmak daha kolay olacak. Böylece daha çok sorumluluklara ve işlere odaklanılacak bir döneme girilecek.



Daha programlı ve titiz olunabilecek bir dolunay sizi bekliyor. Böylece yeni hedefler koymak kolaylaşabilir. Bu dolunay ile yeni bir iş için harekete geçmek faydalı olabilir.



Sonuçlara ulaşabilmek için yeni planlar ve çalışmalar yapmak gerekiyor. Ayrıca bu dolunay ile beraber kemik ağrıları yaşanabilir.