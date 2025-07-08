Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Temmuz dolunay etkileri neler?
Dolunay, ayın evrelerindendir ve astrolojide Ay'ın her evresinin insan ve doğa üzerinden çeşitli etkisi olduğu öne sürülür. Son dolunay, 11 Haziran günü gerçekleşmişti. Temmuz ayında yaşanacak dolunay ise Oğlak burcunda yaşanacak. Kariyer planlaması, sağlıklı yaşam ve hayata dair yeni hedefler konusunda ufuk açıcı bir dolunay olması bekleniyor. Peki, Temmuz dolunay ne zaman?
Astrolojide Ay'ın evreleri büyük öenm arz ediyor. İnsan ruhu ve bedeni üzerinde çeşitli yansımaları olduğu düşünülen dolunay da bunlardan biri. 2025 yılı içinde 12 dolunay ve 12 yeni Ay yaşanacak. Ayrıca mart ve eylül ayında ise ay tutulması yaşanır. İşte, detaylar...