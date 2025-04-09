Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri

Dolunayın ne zaman gerçekleşeceği, gökyüzü olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Astrolojik olarak güçlü etkiler taşıyan Nisan dolunayının gerçekleşeceği tarih belli oldu. Dolunay nisan ayında Terazi burcunda gerçekleşecek. Baharın ortasında, ilişkiler, denge arayışı ve içsel huzur temaları ön planda olacak. Dolunay, etkilerini birkaç gün öncesinden hissettirmeye başlayacak. Peki, dolunay ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri.

Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri - 1

Nisan dolunayı, bu yıl 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 03.21'de Terazi burcunda gerçekleşiyor. Terazi burcu astrolojide uyum, adalet, ortaklıklar ve estetikle ilgilidir. Bu dolunayda özellikle ilişkilerde denge kurmak zorunda olanlar için yüzleşmeler kaçınılmaz. İkili ilişkilerde "denge" sınavı verilecek; uyumsuzluklar artık gizlenemeyecek. İşte 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri.

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Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri - 2

13 NİSAN 2025 TERAZİ DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ

Koç
İlişkilerinde son karar zamanı. “Ben” demek mi yoksa uzlaşmak mı? Dengeyi bulman gereken bir dolunay seni bekliyor.

Boğa
Sağlık ve günlük rutinler yeniden şekilleniyor. İş ortamında huzur arayışı artıyor. Stresi yönetmek bu süreçte önemli.

İkizler
Aşk hayatında netlik zamanı! Flörtler ciddileşebilir ya da sürüncemede kalan ilişkiler sonlanabilir. Yaratıcılığın ise zirvede.

Yengeç
Aile içi dengeler değişiyor. Evde huzur istiyorsun ama bazı şeyler değişmeden düzelmeyecek. Duygusal konuşmalara hazırlıklı ol.

Aslan
İletişim trafiğin yoğunlaşıyor. Kardeşler, yakın çevre ve sosyal medya konularında önemli gelişmeler olabilir. Sözlerin etkili.

Başak
Maddi dengeler gündemde. Harcamalar ve gelir-gider hesabı seni biraz zorlayabilir ama bu dolunay sonrası daha net bir finansal plan oluşacak.

Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri - 3

Terazi
Tüm dikkat sende! Bu dolunay senin burcunda gerçekleşiyor. Kişisel kararların, kimliğin ve görünüşünle ilgili önemli farkındalıklar yaşayacaksın.

Akrep
Geçmişle yüzleşme dönemi. Gizli kalmış duygular, bastırılmış korkular su yüzüne çıkabilir. Ruhsal arınma için güzel bir zaman.

Yay
Arkadaşlıklar ve sosyal çevre değişebilir. Bir dostluk bitebilir ya da yeni bir toplulukla yolun kesişebilir. Gelecekle ilgili vizyonun netleşiyor.

Oğlak
Kariyer ve toplum önündeki duruşun bu dolunayla birlikte spotlight’a çıkıyor. Yeni bir iş kararı ya da yöneticilerle kritik bir diyalog gündemde.

Kova
Hayata bakış açın değişiyor. Eğitim, seyahat ve hukuki konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İçsel gelişim zamanı.

Balık
Maddi paylaşımlar, miras, borçlar gibi ortak kaynaklar gündeme geliyor. Duygusal ve finansal dönüşüm dönemi seni bekliyor.

Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri - 4

BU DOLUNAYDA NE YAPMALI?

İlişkilerde yüzleşmekten kaçınma. Ne hissettiğini açıkça ifade et.

Evrenle uyum için meditasyon ve yazı terapisi çok etkili olabilir.

Görünümünde küçük estetik değişiklikler yapmak için uygun bir zaman.

“Beni ne dengede tutuyor?” sorusunun cevabını aramak bu dolunayın anahtarı.

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