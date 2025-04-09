Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri
Dolunayın ne zaman gerçekleşeceği, gökyüzü olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Astrolojik olarak güçlü etkiler taşıyan Nisan dolunayının gerçekleşeceği tarih belli oldu. Dolunay nisan ayında Terazi burcunda gerçekleşecek. Baharın ortasında, ilişkiler, denge arayışı ve içsel huzur temaları ön planda olacak. Dolunay, etkilerini birkaç gün öncesinden hissettirmeye başlayacak. Peki, dolunay ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri.
Nisan dolunayı, bu yıl 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 03.21'de Terazi burcunda gerçekleşiyor. Terazi burcu astrolojide uyum, adalet, ortaklıklar ve estetikle ilgilidir. Bu dolunayda özellikle ilişkilerde denge kurmak zorunda olanlar için yüzleşmeler kaçınılmaz. İkili ilişkilerde "denge" sınavı verilecek; uyumsuzluklar artık gizlenemeyecek. İşte 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri.