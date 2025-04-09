Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 nisan dolunayının burçlara etkileri

Terazi

Tüm dikkat sende! Bu dolunay senin burcunda gerçekleşiyor. Kişisel kararların, kimliğin ve görünüşünle ilgili önemli farkındalıklar yaşayacaksın.



Akrep

Geçmişle yüzleşme dönemi. Gizli kalmış duygular, bastırılmış korkular su yüzüne çıkabilir. Ruhsal arınma için güzel bir zaman.



Yay

Arkadaşlıklar ve sosyal çevre değişebilir. Bir dostluk bitebilir ya da yeni bir toplulukla yolun kesişebilir. Gelecekle ilgili vizyonun netleşiyor.



Oğlak

Kariyer ve toplum önündeki duruşun bu dolunayla birlikte spotlight’a çıkıyor. Yeni bir iş kararı ya da yöneticilerle kritik bir diyalog gündemde.



Kova

Hayata bakış açın değişiyor. Eğitim, seyahat ve hukuki konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İçsel gelişim zamanı.



Balık

Maddi paylaşımlar, miras, borçlar gibi ortak kaynaklar gündeme geliyor. Duygusal ve finansal dönüşüm dönemi seni bekliyor.