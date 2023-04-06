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Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü

İzmir Çeşme'de sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ünlü plajlar ve sokaklar kısa sürede bembeyaz oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, nisandaki bu yağış için "İklim krizi kapımızda değil hayatımızda." ifadelerini kullandı.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 1

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 2

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 3

Kar yağışının ender görüldüğü ilçede vatandaşlar, dolunun neden olduğu bembeyaz manzaraya uyandı.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 4

Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 5

Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 6

Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 7

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çeşme'nin Germiyan, Ildırı, Ilıca bölgesinde fırtına ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti. Nisanda bu görüntüler. İklim krizi kapımızda değil hayatımızda." ifadelerini kullandı.

Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 8
Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 9
Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 10
Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 11
Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 12
Dolunun etkili olduğu Çeşme'de plajlar beyaza büründü - 13
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