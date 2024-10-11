Domuz eti kullanan ünlü köfteci açıklandı: Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti mi kullanıldı? Hangi şubede domuz eti çıktı?

SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERİLMİŞTİ

Ürünlerinde domuz etine rastlanıldığı iddia edilen Köfteci Yusuf isimli işletme X hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz örneklerin iki denetim sırasında çıktığı bilgisini paylaştı. Bu yıl şubat ve mart aylarında iki şubelerinden numune alındığını belirten işletmeci, olumsuz örneklerin bu numulerde çıktığını ancak şahit numune alınmadığını ileri sürdü. İşletmedeki döner örneklerinden gen testi sırasında domuz etine rastlanıldığını aktaran firma denetim sonuçlarının kendileriyle hemen paylaşılması halinde, kaynağı tespit edebileceklerini savundu. Firma, ürünlerinde domuz etinin kullanılmadığını da vurguladı.