Domuz eti kullanan ünlü köfteci açıklandı: Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti mi kullanıldı? Hangi şubede domuz eti çıktı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listede günlerdir ürünlerinde domuz etti kullanıldığı konuşulan Köfteci Yusuf ismi dikkat çekti. Listede Köfteci Yusuf'un domuz eti kullanan şubesine de yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinde ürünlerinde domuz etine rastlanıldığı iddia edilen, 280 şubeli Köfteci Yusuf, açıklama yaparak kendisini savunmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listede öne çıkan ise Köfteci Yusuf markası oldu. Türkiye'nin birçok noktasında restoranı bulunan Köfteci Yusuf'un etlerine domuz eti karıştırdığı söylentileri kısa sürede yayılmıştı.