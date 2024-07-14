Domuzlar sahili mesken tuttu

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te domuz sürüsü sahile indi. Domuzlar, şezlonglar arasında gezindi.

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Domuz sürüsü, Marmaris'te halk plajına indi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Plajda şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli-yabancı turistler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Uzun süre plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü, daha sonra ormana döndü.

Domuzlar sahili mesken tuttu - 4

Marmaris'te ormana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

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