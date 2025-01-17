Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı

Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken domuz saldırısına uğrayan Murat Kızmaz (44), köpekleri sayesinde kurtuldu. Domuzların saldırısında aldığı darbelerle yaralanan Kızmaz, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı - 1

Olay Gercüş'e bağlı Hisar köyü kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle koyun ve keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Kızmaz, bu sırada domuzların saldırısına uğradı.

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Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı - 2

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kızmaz'ın iki kolu kırıldı. Saldırıyı fark eden çoban köpeklerinin domuzlara saldırmasıyla korkan domuzlar kaçtı.

Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı - 3

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kızmaz, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı - 4

Kızmaz’ın hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi.

Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı - 5

Köpeklerden kaçan domuzlardan birinin görüntüsü ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

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