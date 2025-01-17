Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı
Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken domuz saldırısına uğrayan Murat Kızmaz (44), köpekleri sayesinde kurtuldu. Domuzların saldırısında aldığı darbelerle yaralanan Kızmaz, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay Gercüş'e bağlı Hisar köyü kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle koyun ve keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Kızmaz, bu sırada domuzların saldırısına uğradı.