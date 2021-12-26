Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ağır kış şartlarının başlamasının ardından tatlı su balığı avcıları balıkçılık faaliyetlerine ara verirken, donmanın henüz yaşanmadığı açıklarda ağları kalan bazı balıkçılar ise buralara çıkabilmek için donan kıyılarda buzları kırmak için saatlerce mesai yürütüyor.

Haberler - İHA 26.12.2021 - 12:58

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 1

'nın ilçesi Beyşehir’de hafta sonu etkili olan kar yağışının durmasının ardından başlayan dondurucu soğuklar, balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 2

Beyşehir Gölü’nün kıyıları ilçede eksi 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanarak dondu. Balıkçıların motorlu tekneleri ise limanlarında buzlar arasında hareketsiz kaldı.

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 3

Avlanmaya ara veren bazı balıkçılar, henüz donmayan gölün açıklarına çıkıp ağlarını kurtarabilmek için kıyılarda teknelerinin motor gücüyle ilerleyerek buzları kırıp yol açmaya çalıştı.

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 4

Balıkçılar üzerine bindikleri tekneyi buzların üzerine çıktıktan sonra sürekli sağa sola sallayarak buz kütlelerini kırmaya çalıştı.

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 5

Beyşehirli balıkçı Kadı Eylikler, Beyşehir Gölü’nde bölgede ağır kış şartları nedeniyle meslektaşlarının balık avına son verdiğini belirterek, “Balıkçılığa stop ettik. Balıkçı tekneleri limanlarından çıkamıyor, kıyılar don. Bazı balıkçılarımız ise yarın, bir gün yeniden çıkma ihtimaline karşı açıklara gidiş gelişi yani yol açabilmek için tekneleriyle buzları kırmaya çalışıyor. Tekneler polyester olduğu için buz kalınlığı çok olmadığı zamanlarda zarar vermiyor. İnsanlar bir de zaten geçim sıkıntısı içerisinde. O yüzden teknesiyle limanından çıkıp açıklara ulaşabilmek için buzları kırarak ilerilere gitmeye çalışıyor” dedi.

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 6

Yat işletmecisi Mehmet Kesen de, yatın kenarındaki balıkçı teknesiyle kendilerinin de sulara açılarak yatların kenarında oluşan buzların zarar vermemesi için buz kırma çalışması yaptıklarını hatırlattı. Kesen, balıkçıların buzları kırıp göl açıklarında olan ağlarını kurtarma peşinde olduklarını söyledi.

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 7

Kesen, “Ben eksi 11’leri gördüm ama hava sıcaklıkları daha soğuk. Bayağı bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Balıkçılarımız göle çıkamıyor. Zaten gölde balık popülasyonu da düştü. Buz kalınlığı 5 santimi geçti. Şu anda bazı balıkçılarımız tekneleriyle kıyılarda hareket ederek, buzları kırarak açıklara ulaşım için kendilerine kolaylık ve ulaşım sağlamaya çalışıyor” diye konuştu.

Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 8
Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 9
Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 10
Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 11
Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 12
Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - 13

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