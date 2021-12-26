Donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi

Beyşehirli balıkçı Kadı Eylikler, Beyşehir Gölü’nde bölgede ağır kış şartları nedeniyle meslektaşlarının balık avına son verdiğini belirterek, “Balıkçılığa stop ettik. Balıkçı tekneleri limanlarından çıkamıyor, kıyılar don. Bazı balıkçılarımız ise yarın, bir gün yeniden çıkma ihtimaline karşı açıklara gidiş gelişi yani yol açabilmek için tekneleriyle buzları kırmaya çalışıyor. Tekneler polyester olduğu için buz kalınlığı çok olmadığı zamanlarda zarar vermiyor. İnsanlar bir de zaten geçim sıkıntısı içerisinde. O yüzden teknesiyle limanından çıkıp açıklara ulaşabilmek için buzları kırarak ilerilere gitmeye çalışıyor” dedi.