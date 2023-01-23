Donan Çıldır Gölü sürat patencilere antrenman pisti oldu

Önceki yıllarda atlı kızak ve Eskimo usulü balık avcılığıyla gündeme gelen, araç ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen otomotiv şirketlerinin tercih ettiği alanlar arasında yer alan göl, şimdi de buz üstünde paten yapan sporcular için antrenman sahası oldu.