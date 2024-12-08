Donan gölde buz pateni! Termometreler eksi 25 dereceyi gösteriyor

Ergan Dağı’ndaki Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 50 bin metreyi bulan 9 kayak pistiyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Merkezde kayağın yanı sıra buz pateni, snowboard, rafting, su kayağı, bot safari, dağ ve buz tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, yayla tatili, at safarisi, cirit gibi birçok spor faaliyetinin de yapılmasına imkan sağlanıyor.