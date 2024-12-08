Donan gölde buz pateni! Termometreler eksi 25 dereceyi gösteriyor
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. 20-25 santim buz tabakasıyla kaplanan gölde buz pateni yaptılar.
Ergan Dağı’ndaki Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 50 bin metreyi bulan 9 kayak pistiyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Merkezde kayağın yanı sıra buz pateni, snowboard, rafting, su kayağı, bot safari, dağ ve buz tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, yayla tatili, at safarisi, cirit gibi birçok spor faaliyetinin de yapılmasına imkan sağlanıyor.