Dondurma gösterisi turisti isyan ettirdi, "50 lira yerine 300 lira aldılar" dedi.
10.02.2026 09:25
NTV - Haber Merkezi
ABD’li YouTuber Babyfacejase, İstanbul’da ziyaret ettiği bir Maraş dondurmacısında yaşadığı fiyat tartışmasını kayda aldı. Dondurma şovunun ardından fiyatı öğrenen turistin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'da arkadaşıyla gezdiği sırada bir dondurmacıya uğrayan ABD’li YouTuber, önce fiyatları sorsa da cevap almak yerine klasik Maraş dondurması gösterisine maruz kaldı.
Gösteri karşısında şaşkınlık yaşayan turist, dondurmasını "yakalayabildikten" sonra bir külahının 300 lira olduğunu öğrenince hayrete düştü. Dondurmacı ve YouTuber arasındaki sözlü tartışmayı arkadaşı kameraya aldı.
"YANIMDA O KADAR PARA BİLE YOK"
Duyduğu ücrete tepki gösteren YouTuber, “Yanımda o kadar para bile yok.” dedi, bunun üzerine dondurmacı da “O zaman geri ver.” karşılığında bulundu.
Turist, daha önce fiyatı sorduğunu ancak net bir cevap alamadığını savunurken, taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.
Turist bir süre sonra dondurmanın ücretini kartla ödedi ve arkadaşının çektiği videonun sonuna da tepki gösterdiği açıklamaları ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
YouTuber, “Sonradan öğrendim ki bu dondurma külahları Türkler için gerçekten 50-60 TL civarında. O benden 300 TL almaya çalıştı. Ama böyle oluyor işte. Bir turist olarak birçok yerde fazla ücret ödeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.