Dondurma zehre dönüşebilir! Uzmanı uyardı: Ölüme kadar götürebilir

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurma satışı yapan esnafı hijyen konusunda uyardı. Toprak, "Dondurmayı aldığımız kaşık suda bekletiliyor. Bu da ciddi bir problem. Hava sıcak. Oluşacak mikroorganizmalar suya geçip ciddi bir çapraz bulaşmaya neden olabilir. Burada önemli olan, kaşık suyunun sıklıkla değiştirilmesidir" dedi.



Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu söyledi. Dondurmanın yıl boyunca tüketilmesi gereken besleyici bir ürün olduğunu belirten Toprak, "İçerisine kakaosu, meyvesi, salebi ve çeşitli aroma vericilerle yapılan sevdiğimiz bir süt ürünüdür. Süt yağı, protein, karbonhidrat ve çeşitli vitaminleri içermesiyle magnezyum ve sodyum gibi çeşitli minareleri içerir" ifadelerini kullandı.