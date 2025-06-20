Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor

DONDURMA KAŞIKLARINDA ÇAPRAZ BULAŞ RİSKİ

Sadece kristalleşen dondurmalar değil, dondurma kaşıkları da sağlığınız üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Çünkü dondurma kaşıkları çapraz bulaş riski taşıyor. Uzmanı, "Dışarı ortamda gözle görülmeyen milyonlarca mikroorganizma var. Dondurma kaşıklarının tüm gün dış ortamda bulunması bu mikriorganizmaların dondurmaya ulaşmasına yol açar. Kaşığı koydukları su çok bulanıksa o zaman da dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.