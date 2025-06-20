Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor

Yaz mevsimi geldiğinde severek tüketilen besinlerden biri dondurma. Ancak dondurma yerken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü uzmanlar özellikle üzerinde küçük buz parçacıkları kalan yani kristalleşen dondurmaların sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu söylüyor.

Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor - 1

Çilekli, çikolatalı, vişneli, vanilyalı... Yaz mevsimi geldiğinde çeşit çeşit lezzetteki dondurmalara "hayır" diyebilmek pek mümkün olmuyor. Ancak dondurmalar farkında olmadan sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Uzmanlar özellikle kristalleşmiş ve üzerinde buz parçaları olan dondurmaların bakteri barındırdığını söylüyor.


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Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor - 2

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, " Dondurmanın içinde en çok yakalanan bakteriler satafaryus listerya salmonella... Bunlar donma sıcaklığında bile üreyebilen mikroorganizmalar" dedi ve bu dondurmaların tüketiminin bulantı, kusma, karın ağrısı ve kramp, ishal gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.


Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor - 3

Dr. Gökçe Demir, çözüp tekrar dondan dondurmaların riski olduğunu belirtti. "Soğuk zinciri bozulursa, dondurma tüketimi ciddi semptomlara ilerleyen bağırsak iltihabına yol açabilir. Dondurmanın üzerinde küçük küçük buz küpleri varsa bu çözünüp takrar donduğunu gösterir ve bu dondurmayı tüketmek sağlığı bozabilir. Sadece kristalleşen değil, kumsu tatta olan durdurmalarda riskli" dedi.


Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor - 4

DONDURMA KAŞIKLARINDA ÇAPRAZ BULAŞ RİSKİ

Sadece kristalleşen dondurmalar değil, dondurma kaşıkları da sağlığınız üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Çünkü dondurma kaşıkları çapraz bulaş riski taşıyor. Uzmanı, "Dışarı ortamda gözle görülmeyen milyonlarca mikroorganizma var. Dondurma kaşıklarının tüm gün dış ortamda bulunması bu mikriorganizmaların dondurmaya ulaşmasına yol açar. Kaşığı koydukları su çok bulanıksa o zaman da dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.

Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor - 5

DONDURMANIN İYİSİ NASIL OLUR? 

Kristallenmiş dondurmanın müşteriye asla verilmemesi gerektiğini ve bu durumun zehirlenmeye yol açabileceğini söyleyen dondurma ustası Yaşar Çarlı, iyi dondurmanın nasıl olması gerektiğini anlattı. Dondurma utası, dondurmanın uygun teknikle alınmadığında uzayıp kalabileceği ve içerisinde yabancı maddelerin bulunma ihtimalinin arttığını açıkladı.

Ayrıca, dondurmanın güneşte bekletilmesi durumunda erimemesi halinde katkı maddesi içerdiğine işaret edildi.


Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor - 6

Hijyen konusunda ise, dezenfekte edilmiş temiz kaşık kullanılması gerektiği, kaşığın sürekli olarak değiştirilip dezenfekte edilmesinin önemine dikkat çekildi. Özellikle birden fazla müşteriye hizmet verilirken, hijyen kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Son olarak, uzmanlar tüketicilere evlerde dondurmayı az miktarda alıp, tüketecekleri kadar tüketmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Haber: Melis Sander

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