Dondurmadaki tehlike! Uzmanı uyardı: Dikkat edilmezse zehirliyor
Yaz mevsimi geldiğinde severek tüketilen besinlerden biri dondurma. Ancak dondurma yerken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü uzmanlar özellikle üzerinde küçük buz parçacıkları kalan yani kristalleşen dondurmaların sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu söylüyor.
Çilekli, çikolatalı, vişneli, vanilyalı... Yaz mevsimi geldiğinde çeşit çeşit lezzetteki dondurmalara "hayır" diyebilmek pek mümkün olmuyor. Ancak dondurmalar farkında olmadan sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Uzmanlar özellikle kristalleşmiş ve üzerinde buz parçaları olan dondurmaların bakteri barındırdığını söylüyor.