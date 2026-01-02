Dondurucu soğuk ve çığ uyarısı
02.01.2026 05:04
NTV - Haber Merkezi
Yurdun büyük bölümünü adeta esir alan yoğun kar yağışı batı ve iç kesimlerde etkisini yitirdi, geride buz gibi soğuk hava kaldı. Özellikle İç Anadolu bölgesi sıfırın altında 18 derecelere kadar düşecek. Batı illerine fırtına geliyor, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi devam ediyor.
2025'in sonunda Rusya ve İzlanda üzerinden gelen aşırı soğuk hava dalgası yeni yılın ilk günlerinde de tüm Türkiye'yi dondurmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı etkisini yitiriyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
MGM, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerini çığ tehlikesine karşı uyardı.
EKSİ 18 DERECE
Hava sıcaklıkları batı kesimlerde nispeten artacak. Ancak iç ve doğu bölgelerde dondurucu soğuklar devam edecek. Hava sıcaklıkları bugün Niğde'de eksi 18, Kayseri'de eksi 16, Yozgat'ta eksi 15 derecelere kadar düşecek.
FIRTINA UYARISI
Akdeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Marmara'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor. MGM, vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme olaylarına karşı uyardı.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Aşırı soğuklar hafta sonu da etkisini sürdürecek. Pazartesiden itibaren batı kesimlere ise yağmur geliyor. Doğu illerinde dondurucu soğuklar hafta sonu ve yeni haftanın başında da etkili olacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli -4/7 derece.
- İstanbul 1/9 derece.
- Denizli -3/7 derece.
- İzmir 0/9 derece.
- Adana 0/10 derece.
- Ankara -12/2 derece.
- Samsun -3/3 derece.
- Erzurum -14/-11 derece.
- Malatya -11/-4 derece.
- Kars -16/-10 derece
- Diyarbakır -6/-1 derece.
- Gaziantep -8/0 derece.