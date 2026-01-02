Dondurucu soğuk ve çığ uyarısı

Yurdun büyük bölümünü adeta esir alan yoğun kar yağışı batı ve iç kesimlerde etkisini yitirdi, geride buz gibi soğuk hava kaldı. Özellikle İç Anadolu bölgesi sıfırın altında 18 derecelere kadar düşecek. Batı illerine fırtına geliyor, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi devam ediyor.