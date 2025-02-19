Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi

Yurdun büyük bölümü soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında. Doğu Anadolu'da dondurucu soğukları etkili oluyor, Van'da hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Erzincan'daki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı. Karadeniz Bölgesinde ise 391 yerleşim yerinin yolu kapandı, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Bazı kentlerde okullar tatil edildi.

Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi - 1

Kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, Mahsur kalanlar saatler sonra kurtarıldı. Birçok kentte eğitime bir gün ara verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi - 2

SAKALTUTAN GEÇİDİ KAPANDI

Erzincan-Sivas karayolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde aniden bastıran tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar lastiği ya da zinciri olmayan araçlar ilerleyemedi. Yol kapanınca çok sayıda TIR mahsur kaldı.

Sürücülerin yardımına karayolları ve trafik polisleri yetişti. Ekipler ağır tonajlı araçların geçişine uzun süre izin vermedi.

Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi - 3

KARADENİZ KARA GÖMÜLDÜ!

Yoğun kar Karadeniz bölgesinde de etkili. Giresun, Bayburt, Ordu ve Gümüşhane'de 391 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi - 4

YOLLAR KAPANDI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise dondurucu soğuk var. Van'da hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Muradiye Şelalesi'nin bir kısmı buz tuttu. 20 metre yükseklikten akan şelale eşsiz bir görünüme kavuştu.

Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı çok sayıda ekip çalışma başlattı.

Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi - 5

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yoğun kar nedeniyle bazı kentlerde okullar tatil edildi. Giresun, Çorum, Yozgat ve Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon, Kastamonu ve Tunceli'nin bazı ilçelerinde eğitim - öğretim yapılamadı.

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