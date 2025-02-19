Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi
Yurdun büyük bölümü soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında. Doğu Anadolu'da dondurucu soğukları etkili oluyor, Van'da hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Erzincan'daki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı. Karadeniz Bölgesinde ise 391 yerleşim yerinin yolu kapandı, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Bazı kentlerde okullar tatil edildi.
Kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, Mahsur kalanlar saatler sonra kurtarıldı. Birçok kentte eğitime bir gün ara verildi.