Dondurucu soğuk ve kar! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı, okullar tatil edildi

SAKALTUTAN GEÇİDİ KAPANDI

Erzincan-Sivas karayolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde aniden bastıran tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.



Kar lastiği ya da zinciri olmayan araçlar ilerleyemedi. Yol kapanınca çok sayıda TIR mahsur kaldı.



Sürücülerin yardımına karayolları ve trafik polisleri yetişti. Ekipler ağır tonajlı araçların geçişine uzun süre izin vermedi.