Dondurucu soğukta nefes kesen tatbikat: 11 ülke katıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kapsamlı tatbikatlarından Kış Tatbikatı-2025, dondurucu soğukta gerçeğe yakın senaryolarla nefes kesti. 12 bin personelin katıldığı tatbikata 11 ülke 199 personel ile fiili olarak katılırken, 8 ülke ise yalnızca seçkin gözlemci gününe katıldı.
3. Ordu Komutanlığının kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025"te seçkin gözlemci günü başladı.