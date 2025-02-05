Dondurucu soğukta nefes kesen tatbikat: 11 ülke katıldı

Faaliyetle, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetin denenmesi, muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırılması, atış ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.



Tatbikatın seçkin gözlemci günü, F-16 savaş uçaklarının gerçekleştireceği atışlarla devam edecek.