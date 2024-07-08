Döneminin en iyisiydi: İşte Kaş'taki batık savaş uçağının son hali
Antalya açıklarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş uçağı batığı bulunuyor. İngiliz gemileri tarafından düşürülen İtalyan bombardıman uçağını, bir su altı belgesel yapımcısı görüntülendi. Batığın zamana direnemediği ve metal yığını haline geldiği görüldü.
Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki "flying fish" dalış noktasına tekneyle açılan su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, burada dalış gerçekleştirdi.